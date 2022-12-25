В Карелии карантин объявлен в 174 классах, 6 школ полностью перешли на дистант

На минувшей неделе в республике серьезно выросло число заболевших ОРВИ и гриппом.

Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в республике было зарегистрировано 13 392 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что превысило уровень эпидемиологического порога на 126,9%. Самая высокая заболеваемость была отмечена среди несовершеннолетних. Число заболевших по сравнению с предыдущей неделей выросло на 10,4%.

В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 7 585 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в столице Карелии стала выше на 21,6%.

На карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом вышли 175 класса в 47 школах республики, а также 22 группы в 12 детских садах. Не коснулся карантин лишь заведения в Кондопожском, Пудожском, Суоярвском районах и в Костомукше. Кроме того, полностью на карантин ушли 5 школ в Петрозаводске: СОШ №№ 9, 36, 27, 39, 38, а также одна в городе Сортавала.

В ходе мониторинга были выделены: вирусы гриппа А (H1N1)pdm2009, гриппа В, бокавирусы.

С диагнозом ОРВИ были госпитализированы 84 человека — на 25,7% больше по сравнению с прошлой неделей.