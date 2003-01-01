В Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги мониторинга предприятий общественного питания, в меню которых есть блюда из баранины и оленины.
Проверка проводилась в нескольких регионах, включая Карелию. В нашей республике выявлено 19 заведений, предлагающих блюда из мяса мелкого рогатого скота (баранины) и оленины. Вл всех из них проведены проверки. Мониторинг выявил, что 10 предприятий из этого числа используют мясо без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).
А одно предприятие не было зарегистрировано в государственной системе «Цербер» (ФГИС ВетИС), то есть работало полностью «в тени». Это означает, что более чем в 50% кафе и ресторанов Карелии, где готовят баранину и оленину, мясо попадает на кухню без необходимого ветеринарного контроля.
В ведомстве отмечают, что баранина и оленина требуют особого контроля, так как эти животные могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний, таких как бруцеллез. Использование мяса неизвестного происхождения без ветеринарно-санитарной экспертизы создает реальную угрозу для здоровья потребителей. Отсутствие ВСД также может означать, что под видом баранины или оленины используют более дешевое мясо, либо что продукция просрочена.
По данным надзорного ведомства, часть предприятий после получения предупреждений устранила нарушения. В отношении тех, кто продолжает игнорировать закон, работа будет продолжена в рамках мониторинга.