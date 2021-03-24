Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутаты признали деятельность главы Петрозаводска удовлетворительной 29
24.03.2021 12:00
В роддоме им. Гуткина умер 85-летний житель Петрозаводска 4
24.03.2021 09:34
Водитель грузовика спрятал сыр в чайнике, чтобы перевезти его из Финляндии в Карелию (ФОТО) 34
24.03.2021 10:53
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 4
24.03.2021 09:26
В Подмосковье нашли 6-летнюю девочку, живущую с кошками и отзывающуюся на "кис-кис" 1
24.03.2021 21:30
Стало известно влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию
24.03.2021 20:40
Чиновники и бизнесмены оценили мастерство заключенных, работающих в колонии на севере Карелии 8
24.03.2021 18:00

В Карелии клещи проснулись на месяц раньше обычного

Новости. Общество
07:15, 25 Марта 2021
фото: © istockphoto.com
Загрузка...

В Медвежьегорском лесничестве предупредили о необычном поведении клещей.

В Медвежьегорском лесничестве, предупредили, что вес­ной 2021 го­да пе­ри­од се­зон­ной ак­тив­но­сти кле­щей на­чал­ся уже в мар­те, на ме­сяц рань­ше ка­лен­дар­ной нор­мы. Спе­ци­а­ли­сты объ­яс­ни­ли это ран­ним по­теп­ле­ни­ем. Для про­буж­де­ния кле­щей это­го ока­за­лось до­ста­точ­но. Во­пре­ки рас­хо­же­му мне­нию о по­яв­ле­нии и опас­но­сти кле­щей с мая, стой­кие к хо­ло­ду осо­би кро­во­со­су­щих па­ра­зи­тов ата­ку­ют, не при­дер­жи­ва­ясь рас­пи­са­ния своей ак­тив­но­сти по ме­ся­цам, пишут в паблике Медвежьегорского лесничества.

Напомним, в прошлом году жертвами клещей в республике стали более 3 тысяч человек, из них детей – около 800.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

Аналитика

23.03.2021 14:20
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Карельского министра настигло бурятское дело 12
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Вся аналитика

Чтиво

24.03.2021 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 4
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»