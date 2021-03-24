В Карелии клещи проснулись на месяц раньше обычного

В Медвежьегорском лесничестве предупредили о необычном поведении клещей.
В Медвежьегорском лесничестве, предупредили, что весной 2021 года период сезонной активности клещей начался уже в марте, на месяц раньше календарной нормы. Специалисты объяснили это ранним потеплением. Для пробуждения клещей этого оказалось достаточно. Вопреки расхожему мнению о появлении и опасности клещей с мая, стойкие к холоду особи кровососущих паразитов атакуют, не придерживаясь расписания своей активности по месяцам, пишут в паблике Медвежьегорского лесничества.
Напомним, в прошлом году жертвами клещей в республике стали более 3 тысяч человек, из них детей – около 800.
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