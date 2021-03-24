В Карелии клещи проснулись на месяц раньше обычного

В Медвежьегорском лесничестве предупредили о необычном поведении клещей.

В Медвежьегорском лесничестве, предупредили, что вес­ной 2021 го­да пе­ри­од се­зон­ной ак­тив­но­сти кле­щей на­чал­ся уже в мар­те, на ме­сяц рань­ше ка­лен­дар­ной нор­мы. Спе­ци­а­ли­сты объ­яс­ни­ли это ран­ним по­теп­ле­ни­ем. Для про­буж­де­ния кле­щей это­го ока­за­лось до­ста­точ­но. Во­пре­ки рас­хо­же­му мне­нию о по­яв­ле­нии и опас­но­сти кле­щей с мая, стой­кие к хо­ло­ду осо­би кро­во­со­су­щих па­ра­зи­тов ата­ку­ют, не при­дер­жи­ва­ясь рас­пи­са­ния своей ак­тив­но­сти по ме­ся­цам, пишут в паблике Медвежьегорского лесничества.

Напомним, в прошлом году жертвами клещей в республике стали более 3 тысяч человек, из них детей – около 800.