В Карелии клещи укусили еще 99 человек

За минувшую неделю в медучреждения обратились 99 жителей республики, 11 из них— дети.

Как сообщили в Роспотребнадзоре республики, с начала сезона в Карелии зарегистрировали 15 случаев клещевого энцефалита, в том числе один случай был выявлен у ребенка в Олонецком районе.

Кроме того, зафиксировано шесть случаев боррелиоза, случаи были выявлены в Петрозаводске, а также в Пряжинском, Пудожском и Медвежьегорский районах.

Среди заболевших — пять детей. По данным на 27 июня, с укусами клещей в больницы обратились 3568 человек, включая 663 ребенка.

Больше всего обращений пришлось на конец июня. Первый укус в этом сезоне зафиксировали 1 апреля в Пудожском районе — клещ укусил ребенка. Случаи укусов отмечены во всех районах республики.

Напомним, ранее трехлетнюю малышку из Петрозаводска укусил клещ на даче в Лучевом. 9 июля ребенок пожаловался на боли в ухе, рассказал «Столице на Онего» папа девочки. Оказалось, что клещ забрался вовнутрь, обнаружить его было, действительно, сложно. Врач снял паукообразного и сделал укол иммуноглобулина, но через неделю у ребенка поднялась температура, она поступила в ДРБ. Клеща сдали в лабораторию, выяснилось, что он был энцефалитным.

Состояние девочки, которую укусил энцефалитный клещ, стабилизировалось.