17:40, 29 Мая 2018
В Карелии "Кола" установит светофоры у школ, расположенных вблизи федеральных трасс
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Управление трассой "Кола" обустроит современными светофорами три пешеходных перехода, два из которых находятся в непосредственной близости к школам.
Так, светофоры заработают возле школ в Сортавале на пересечении улиц Карельской, Кайманова и Выборгского шоссе на 262-м км автодороги А-121 "Сортавала", в Пудоже на пересечении улиц Комсомольской и Ленина на 439-м км автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола".
Еще один светофорный объект построят на пешеходном переходе в селе Янишполе Кондопожского района.
К работам по монтажу новых светофоров приступят в июне. Срок ввода объектов в эксплуатацию: октябрь 2018 года.
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