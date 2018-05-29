В Карелии "Кола" установит светофоры у школ, расположенных вблизи федеральных трасс

Управление трассой "Кола" обустроит современными светофорами три пешеходных перехода, два из которых находятся в непосредственной близости к школам.

Так, светофоры заработают возле школ в Сортавале на пересечении улиц Карельской, Кайманова и Выборгского шоссе на 262-м км автодороги А-121 "Сортавала", в Пудоже на пересечении улиц Комсомольской и Ленина на 439-м км автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола".

Еще один светофорный объект построят на пешеходном переходе в селе Янишполе Кондопожского района.

К работам по монтажу новых светофоров приступят в июне. Срок ввода объектов в эксплуатацию: октябрь 2018 года.