В Карелии количество пожаров за год уменьшилось в 8 раз

За год в республике значительно снизилось количество пожароопасных ситуаций.

В республике значительно уменьшилось количество пожароопасных ситуаций. Как рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии, с начала сезона в Карелии выявили и ликвидировали 7 лесных пожаров общей площадью 12,66 гектаров. К утру 4 июля в лесах Карелии не зафиксировали ни одного нового возгорания.

«Тем не менее сегодня на территории региона действует пожарная опасность 1–2 классов», — рассказали в Минприроды

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров в Карелии уменьшилось примерно в 8 раз. В 2024 году на эту дату было зарегистрировано 56 лесных пожаров на площади 101 гектар. Несмотря на положительную статистику, риск возникновения огня остается. В связи с этим в лесах запрещается разводить костры вне специально оборудованных мест, бросать окурки и мусор, а также сжигать сухую траву и отходы. «Необходимо тщательно тушить огонь и соблюдать противопожарный режим, особенно в пожароопасный период», — добавили в ведомстве.