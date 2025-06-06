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В Карелии количество работающих подростков выросло в три раза

Новости. Экономика
22:00, 02 Июля 2025
фото: © Unsplash.com

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С весны 2025 года в Карелии значительно выросла трудовая активность молодежи без опыта работы.

Подростки с 14 до 17 лет стали активно размещать свои резюме в интернете. Об этом рассказали аналитики платформы «Авито Работа».

Согласно исследованию, количество резюме, размещенных подростками с 14 до 17 лет без опыта работы, выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель роста составил +194%. Среди молодежи возрастной группы 18–24 лет резюме стали размещать в 2,8 раза больше.

Наиболее популярными вакансиями среди карельских подростков 14–17 лет стали позиции, не требующие специальной подготовки: официанты (рост интереса +219%), Промоутеры (+83%), Продавцы-кассиры (+25%). 

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