В Карелии количество работающих подростков выросло в три раза

С весны 2025 года в Карелии значительно выросла трудовая активность молодежи без опыта работы.

Подростки с 14 до 17 лет стали активно размещать свои резюме в интернете. Об этом рассказали аналитики платформы «Авито Работа».

Согласно исследованию, количество резюме, размещенных подростками с 14 до 17 лет без опыта работы, выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель роста составил +194%. Среди молодежи возрастной группы 18–24 лет резюме стали размещать в 2,8 раза больше.

Наиболее популярными вакансиями среди карельских подростков 14–17 лет стали позиции, не требующие специальной подготовки: официанты (рост интереса +219%), Промоутеры (+83%), Продавцы-кассиры (+25%).