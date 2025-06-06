здоровье работа экология
реклама на сайте
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00
Автовокзал Петрозаводска опубликовал новое расписание автобусов
26.06.2025 13:40

В Карелии количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на треть

Новости. Экономика
10:29, 02 Июля 2025
фото: © ПАО МТС

Новости партнеров

Цифровая экосистема МТС проанализировала востребованность М2М-устройств в собственной сети в российских регионах.

Количество умных девайсов для бизнеса в Карелии за последний год выросло на 34%.

Топ отраслей, где устройства М2М в регионе применяются активнее всего, возглавляет сфера энергетики и ЖКХ. Здесь чаще всего решения направлены на повышение надежности и качества снабжения потребителей, точный учет ресурсов и удаленный сбор показаний счетчиков. На втором месте по использованию цифровых устройств в бизнесе – охранные организации. Автоматический обмен данными позволяет дистанционно следить за сохранностью частного транспорта и объектов недвижимости. Замыкает топ масштабных направлений в М2М – финансовая сфера, где умные устройства используются в банкоматах и платёжных терминалах, обеспечивая защищенную передачу данных.

За год наибольший прирост устройств в сети в Карелии демонстрирует энергетический сектор, где ежегодно количество таких девайсов увеличивается в среднем на 40%. На 15% выросло число умных приборов в сфере обеспечения безопасности, где возможности сети М2М широко используются в системе видеонаблюдения, дистанционного контроля и охраны в городских общественных пространствах и на предприятиях. Замыкает топ направлений с наибольшими показателями прироста – транспортная отрасль, где такие девайсы применяют для передачи данных с навигационных систем управления автотранспорта, в том числе с целью контроля нерационального использования топлива.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2025, 23:00
Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку
27.06.2025, 09:50
На Земле началась магнитная буря
27.06.2025, 11:00
Жители карельской деревни возмущены выделением земельных участков у исторической часовни
29.06.2025, 17:45
Только треть студентов ПетрГУ сможет учиться в вузе бесплатно
01.07.2025, 12:25
Карельский город вошел в ТОП самых дорогих в России направлений для отдыха
01.07.2025, 20:30
Популярная ягода резко подешевеет в России в ближайшее время

Чтиво

26.06.2025 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

День города Петрозаводска и день республики Карелия, вечерний концерт на набережной
29.06.2025 09:14
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение