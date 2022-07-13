В Карелии компанию-нарушителя заставили убрать попавший на землю мазут

Прокуратура через суд добилась ликвидации загрязнения в Новой Вилге, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Карельская природоохранная прокуратура проверила инцидент в поселке Новая Вилга. Там на земле был обнаружен разлив мазута. Выяснилось, что разлив нефтепродуктов произошел в результате демонтажа мазутных емкостей.

Природоохранный прокурор подал иск, в котором компания-нарушитель обязывалась ликвидировать загрязнение. Прионежский районный суд удовлетворил требования прокурора.

Ответчик подал жалобу в вышестоящую инстанцию, однако Верховный Суд Карелии оставил ее без удовлетворения, подтвердив решение Прионежского суда, которое, таким образом, вступило в законную силу.