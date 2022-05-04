В Карелии композитор Геннадий Вавилов отмечает 90-летний юбилей

В Карелии юбилей празднует композитор, педагог, общественный деятель, член Союза композиторов России, народный артист Республики Карелия Геннадий Вавилов.

7 мая исполняется 90 лет Геннадию Вавилову. Об этом информирует Национальный архив Республики Карелия.

Геннадий Вавилов родился в 1932 году в селе Абдулино Оренбургской области в семье служащих. Его детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. После окончания в 1948 году Уфимского военно-музыкального училища по классу трубы Геннадий Вавилов поступил на композиторское отделение Музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. С 1958 по 1960 гг. занимался в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу композиции профессора Е. К. Голубева. В 1966 году Вавилов окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по классу композиции профессора О. А. Евлахова и приехал в Карелию на работу в Петрозаводское музыкальное училище.

Геннадий Вавилов создал более 1000 сочинений разных жанров — симфонии, инструментальные концерты, концерты для оркестра, симфонические поэмы, рапсодии, фортепианные сонаты, циклические программные сочинения, вокально-симфонические произведения для солистов, хора и оркестра, вокальные сочинения (более 100 песен). Его произведения известны в мире.