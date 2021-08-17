В Карелии коронавирус обнаружен у 30 детей за сутки

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в республике среди детей.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 30 детей в Карелии. Об этом сообщается на странице Михаила Охлопкова.

Всего с начала пандемии медики обнаружили ковид у 5887 детей в республике.

За сутки поправились после ковида 35 детей. Всего за время пандемии излечились 5392 ребенка в Карелии.

Ранее сообщалось, что две смерти от коронавируса подтверждены в Карелии за сутки.