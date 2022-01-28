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В Карелии коронавирус выявлен у 661 человека за сутки

Новости. Общество
09:29, 29 Января 2022
фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

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Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от ковида скончались 1308 человек.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1308 человек. Об этом говорится в таблице, опубликованной главой карельского Минздрава Михаилом Охлопковым.

За прошедшие сутки выявлен 661 инфицированный (83 — дети), из них непривитых — 641 (96,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 744 пациента, в состоянии средней тяжести — 620 человек, в тяжёлом — 60 (из них непривитых — 60). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.

С начала пандемии ковида в Карелии коронавирус был обнаружен у  97530 человек, в том числе у 11767 детей.

Выздоровели с начала пандемии 92679 человек, за последние сутки — 670.

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