В Карелии кот загрыз заползшую во двор гадюку, защищая хозяев (ФОТО)

В поселке Лендеры кот разорвал заползшую в хозяйский двор змею.

Фото последствий кошачьей охоты появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Если ещё кто-то сомневается, взять ли к себе в дом кота — советую обязательно взять. Сегодня наш кот помог нам избавиться от гадюки, которая заползла к нам во двор. Как и полагается, добычу доставил до двери. Будьте бдительны!!!», — прокомментировал фотографию ее автор.

Ранее собаки в Лахденпохье растерзали змею, заползшую на участок, чтобы хозяйка чувствовала себя в безопасности.