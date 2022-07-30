В Карелии кот загрыз заползшую во двор гадюку, защищая хозяев (ФОТО)

В поселке Лендеры кот разорвал заползшую в хозяйский двор змею.
Фото последствий кошачьей охоты появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
«Если ещё кто-то сомневается, взять ли к себе в дом кота — советую обязательно взять. Сегодня наш кот помог нам избавиться от гадюки, которая заползла к нам во двор. Как и полагается, добычу доставил до двери. Будьте бдительны!!!», — прокомментировал фотографию ее автор.
Ранее собаки в Лахденпохье растерзали змею, заползшую на участок, чтобы хозяйка чувствовала себя в безопасности.
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