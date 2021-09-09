В Карелии красавица Марьяне покажет неожиданные места

В рамках проекта «Путешествие с Марьяне» пройдут творческие экспедиции по малоизвестным местам Петрозаводска и республики.

В Петрозаводске прошла презентация тревел-блога «Путешествие с Марьяне», информирует пресс-центр мэрии города.

Сообщается, что в рамках проекта четыре творческих экспедиции пройдут по малоизвестным местам Петрозаводска и Карелии. Первая из них должна состояться 24 сентября. Вместе с Марьяне в путешествия отправятся студенты.

«Каждая из поездок пройдёт в разное время года. Экспедиции по уникальным маршрутам будут наполнены интерактивными программами. Тематически они отразят главные богатства республики — „лес“, „воду“, „камень“ и „традиции“. Марьяне познакомит студентов и зрителей не только с богатой историей, культурой и природой Карелии, но и покажет, как начать вести свой тревел-блог», — заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что «Марьяне» — ягодная красавица — стала новым туристическим брендом карельской столицы.