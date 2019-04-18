Кроликовод из Карелии сослался на болезнь после серии краж

Мужчина совершил серию краж в Кемском районе, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские провели обыск по уголовному делу о хищении. В жилом помещении 35-летний подозреваемый добровольно выдал добытое преступным путем имущество. Кроме того, сотрудники уголовного розыска отыскали электропилу, болгарку и электроудлинитель, подходящие под описание предметов, незадолго до событий похищенных у 77-летнего жителя Кеми.

Когда оперативники поинтересовались происхождением данных вещей, гражданин сознался, что похитил их из хозяйственной постройки в районном центре.

Также он рассказал, что совершил еще одно преступление. Дело в том, что подозреваемый разводил кроликов на первом этаже нежилого расселенного дома. Зная, что он останется незамеченным, на втором этаже он вскрыл квартиру и похитил настенные часы, конвектор, пылесос, смеситель и удлинитель.

Подозреваемый объяснил свое преступное поведение непреодолимой тягой к завладению чужого имущества и предположил, что это болезнь.

Возбуждены уголовные дела.