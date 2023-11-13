В Карелии крупный волк бегает по городским районам

Жителей Медвежьегорска предупредили, что зверь не боится людей.
Фотографию волка, замеченного на одной из улиц Медвежьегорска, выложили в одном из местных пабликов.
«Будьте осторожны! По улице Магистральной бегает крупный волк. 12 ноября волк был замечен на улице Санаторной. Людей не боится», — предупредили медвежьегорцев в паблике.
В комментариях местные жители сообщают, что волка видели уже не раз, а в одном из районов города людям встретились два волка.
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