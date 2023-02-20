В Карелии лечить зубы «во сне» теперь будут и взрослым

Такая услуга, как лечение зубов под наркозом, пользуется у детей и взрослых в Карелии ажиотажным спросом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Вылечить все зубы «во сне» за один визит к стоматологу — эта услуга пользуется ажиотажным спросом, пишет на своей странице Михаил Охлопков. Но сейчас она доступна только в Городской детской больнице, и то только детям.

«В прошлом году санацию полости рта под наркозом выполнили 386 маленьким пациентам, в том числе 76 детям-инвалидам. С начала текущего года проведено уже 76 санаций», — сообщил Михаил Охлопков.

По словам министра, в Минздрав Карелии поступают обращения взрослых, которые хотят получить эту услугу.

«Как ни странно, это мужчины среднего возраста», — отметил глава ведомства.

В этом году Минздрав расширяет стоматологическую помощь под наркозом (в медикаментозном сне) не только детям, но и взрослым.

«В марте лечение с максимальным комфортом, без болезненных ощущений и негативного настроя будет доступно в Сортавальской ЦРБ, затем в Межрайонной больнице № 1 в Костомукше. До лета предоставление такой услуги будет организовано также в Сегеже, Кондопоге и Беломорске», — рассказал Михаил Охлопков.