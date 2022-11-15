В Карелии легковой автомобиль на «встречке» врезался в грузовик

Водитель легковушки пострадал в аварии на трассе «Кола».

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, столкновение произошло на 622 километре трассы «Кола» в Медвежьегорском районе 16 декабря в 13.30. Водитель автомобиля Kia K5 выехал на полосу встречного движения, где легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Renault в составе с прицепом.

В результате аварии травмы получил 30-летний водитель Kia. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее появились новые подробности смертельной аварии в Костомукше, где молодой водитель, уходя от наряда ДПС, протаранил автобус.