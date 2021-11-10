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В Карелии лесничий арестован за получение взятки

Новости. Криминал
11:30, 10 Ноября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

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В Карелии сотрудник Кондопожского центрального лесничества обвиняется в получении взятки и должностном преступлении.

Кондопожские следователи завершили расследование второго уголовного дела по обвинению лесничего «Кондопожского центрального лесничества» в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемый на службе получил от индивидуального предпринимателя взятку в крупном размере. За вознаграждение он скрыл факты нарушения лесного законодательства, освободил предпринимателя от ответственности за незаконную лесозаготовку. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей. 

Суд в отношении обвиняемого, уже ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в получении взятки экс-директор стадиона «Спартак» в Петрозаводске отделалась «условкой».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
demari
2021-11-10 12:32:47
Шо ! Опять?!
ото
2021-11-10 11:57:01
Два года нужно было? Убит при задержании при попытке к бегству. И делов то. В России никто работать не хочет и ничего не боится.
Гость
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