В Карелии лесничий арестован за получение взятки

В Карелии сотрудник Кондопожского центрального лесничества обвиняется в получении взятки и должностном преступлении.

Кондопожские следователи завершили расследование второго уголовного дела по обвинению лесничего «Кондопожского центрального лесничества» в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемый на службе получил от индивидуального предпринимателя взятку в крупном размере. За вознаграждение он скрыл факты нарушения лесного законодательства, освободил предпринимателя от ответственности за незаконную лесозаготовку. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.

Суд в отношении обвиняемого, уже ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в получении взятки экс-директор стадиона «Спартак» в Петрозаводске отделалась «условкой».