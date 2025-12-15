В Карелии лесничий оштрафована на 60 тысяч рублей за бездействие при незаконной вырубке леса

Суоярвский районный суд вынес приговор в отношении сотрудницы лесничества, признанной виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к ущербу лесному фонду.

Суоярвский районный суд Республики Карелия вынес вступивший в законную силу приговор в отношении сотрудницы лесничества, признанной виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Карелия. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

По данным следствия, лесничий, обладая полномочиями по контролю за рубками, сознательно не приняла мер, зная о внесении иными сотрудниками учреждения недостоверных сведений в оценку делянки, ее плодородного состава, что в последующем повлекло незаконную вырубку лесных насаждений.

Суд установил, что бездействие должностного лица напрямую привело к фактической вырубке деревьев без законных оснований, ущербу лесному фонду и подрыву авторитета лесничества, формированию негативного общественного мнения о руководстве и сотрудниках учреждения.

Приговор вступил в законную силу, обжалования не последовало.

