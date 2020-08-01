В Карелии лесовоз съехал с трассы в кювет – водитель пострадал

ДТП произошло 1 августа около Костомукши, сообщили в ГИБДД Карелии.

После 15.00 на 148 км федеральной автомобильной дороги А-137 "Автомобильная дорога Р-21 "Кола" – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница с Республикой Финляндия" 37-летний водитель лесовоза Scania не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

Водитель пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в этот же день легковой автомобиль сбил выбежавшего на дорогу 14-летнего подростка.