«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
17-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:15

Участников ДТП в Петрозаводске спасатели доставали с помощью штурмовой лестницы

12:00

В Карелии открылся четвертый образовательный форум «Берег»

11:45

Полиция Карелии спасла пенсионерку от потери 2 миллионов рублей

11:30

21-летний житель Сегежи Иван Савин погиб в ходе СВО

11:15

Предлагаемая рабочим специальностям зарплата в Карелии выросла до 90 тысяч рублей

10:55

В Карелии летом сыграли более 1400 свадеб

10:40

Потерявшаяся в карельском лесу пенсионерка провела ночь на болоте

10:25

Стало известно, где находятся самые дорогие отели Карелии

10:15

Якушев – о выборах: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы страны

10:00

Артур Парфенчиков оценил готовность Лобановского моста в Петрозаводске

09:45

Житель Кемского района погиб в зоне СВО

09:35

В Карелии мать погибшего бойца перевела мошенникам 5,5 млн рублей

09:20

В Костомукше разыскивают кота, который уехал на крыше автомобиля

09:00

«Шла не за короной» — жительница Костомукши рассказала об участии в конкурсе красоты «Мисс Евразия»

08:40

Реставраторы из Эрмитажа поделятся с карельскими коллегами секретами восстановления икон и тканей

08:20

В Карельском научном центре РАН начался дополнительный набор в аспирантуру

08:00

Около деревни Киндасово загорелись торфяники

07:40

В Заонежье пересох родник «Царицын ключ»

07:20

Банк России привлек супергероев для обучения школьников финансовой грамотности

07:05

Ученые из Петербурга опровергли общеизвестный возраст тектонических плит Карелии и Кольского полуострова

06:55

Создатель карельских драконов построил ротонду с фонтаном на своем участке

06:40

Умер народный артист Карелии Владимир Мойковский

06:20

Ученые из Аргентины изобрели глазные капли, которые улучшают зрение

00:10

Карельские бегуны заняли первое место на Кубке России по бегу на 24 часа

20:30

Изготовленную Петром I в Марциальных водах люстру привезли из Эрмитажа в Петрозаводск

19:38

В Калевале ремонтируют сооружения, защищающие от наводнений

19:00

Житель Костомукши погиб при освобождении Курской области

18:30

В Соцфонде напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию в Карелии

18:00

Количество укусов клещей в Карелии за неделю выросло

17:30

Найдите свое призвание вместе с «РКС – Петрозаводск»: приглашаем в команду профессионалов

17:15

До +20°С, без осадков: прогноз погоды на 16 сентября

17:00

Две девушки на самокате сбили пешехода в Петрозаводске и скрылись

16:45

В трех карельских деревнях временно отключат электроэнергию

16:25

Байдарочница-новичок из Бреста попала в шторм на Белом море в Карелии

16:05

Ветераны СВО и их семьи узнали о возможностях грантовой поддержки.

16:00

В Карелии за неделю заболеваемость ОРВИ выросла в два раза

15:46

Признаки поломки и ремонт акпп OPEL

15:23

Лидеры общественного мнения съездили в блог-тур с Избиркомом Карелии

15:16

Смертельное ДТП произошло в Пудожском районе

15:00

Карелия присоединилась к всероссийской эстафете «Огонь жизни»

14:50

Улицу Андропова около здания ФСБ в Петрозаводске поделили пополам

14:33

Дом для расселения аварийного жилья построят с балконами

14:10

Парфенчиков: «Мы создаем условия для того, чтобы опыт участников СВО работал на развитие нашей республики»

14:00

В Сегеже инженера судили за попытку дать взятку сотруднику ЦБК

13:50

Стало известно, когда начнут подключать тепло в Карелии

13:30

В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

13:15

Житель Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку

13:00

Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

12:40

В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат

12:30

В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе

12:20

В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

12:10

Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

12:00

Копия одной из главных римских святынь побывала в Петрозаводске

11:45

В Петрозаводске нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

11:30

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

11:20

В Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур

11:15

«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы

11:05

21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

11:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

10:50

В лесу в Прионежском районе разыскивают пропавшего мужчину

10:40

Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

В Карелии летом сыграли более 1400 свадеб
Сегодня 10:40 Общество
Поделиться

Большинство пар сыграли свадьбы в Петрозаводске.

За три летних месяца 2025 года в Карелии зарегистрировали более 1400 браков. Об этом сообщило Управление ЗАГС Республики Карелия.

Самой популярной датой для свадеб стало 25 июля — в этот день поженились 60 пар по всей республике. Статистика показывает, что большинство пар вступали в брак впервые: к алтарю в первый раз пошли 949 женихов и 908 невест.

Самый популярный возраст женихов составил 25-29 лет, невест — 18-24 года.

Ранее сообщалось, что в Москве этим летом зарегистрировали около 36 тысяч браков, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.

«Бабье лето» также стало популярным временем для заключения браков. Напомним, на днях ориентировщики из Петрозаводска устроили свадьбу на роликовых лыжах. В Петрозаводске сочетались браком члены сборной России по спортивному ориентированию, мастера спорта Надежда Холманских и Семён Андреев. До этого поженилась другая пара именитых спортсменов — карельский спринтер Андрей Лукин и тренер Елена Дрожилина.

Обсудить (0) в ленту
