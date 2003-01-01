В Карелии летом сыграли более 1400 свадеб

Большинство пар сыграли свадьбы в Петрозаводске.

За три летних месяца 2025 года в Карелии зарегистрировали более 1400 браков. Об этом сообщило Управление ЗАГС Республики Карелия.

Самой популярной датой для свадеб стало 25 июля — в этот день поженились 60 пар по всей республике. Статистика показывает, что большинство пар вступали в брак впервые: к алтарю в первый раз пошли 949 женихов и 908 невест.

Самый популярный возраст женихов составил 25-29 лет, невест — 18-24 года.

Ранее сообщалось, что в Москве этим летом зарегистрировали около 36 тысяч браков, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.

«Бабье лето» также стало популярным временем для заключения браков. Напомним, на днях ориентировщики из Петрозаводска устроили свадьбу на роликовых лыжах. В Петрозаводске сочетались браком члены сборной России по спортивному ориентированию, мастера спорта Надежда Холманских и Семён Андреев. До этого поженилась другая пара именитых спортсменов — карельский спринтер Андрей Лукин и тренер Елена Дрожилина.