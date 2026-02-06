В Карелии ликвидировали опасные ледовые заторы на реке Нижний Выг

Спасатели Карелии успешно провели взрывные работы на реке в Беломорске.
Специалисты республиканской поисково-спасательной службы завершили операцию по предотвращению весеннего паводка на реке Нижний Выг в Беломорске.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. С помощью подрывных работ удалось разрушить массивные скопления льда, которые могли создать серьёзную преграду для талых вод.
— Ледовые заторы были ликвидированы, что гарантирует безопасный пропуск воды по реке Нижний Выг и минимизирует риски возникновения паводков в весенний период., — сообщили в спасательной службе.
Напомним, в январе этого года карельские спасатели уже проводили взрывные работы на этой реке. Всего произвели 30 подрывов ледового покрытия, уровень воды снизился до 60 см.
Напомним, ранее карельские ученые установили, что зимние паводки участились на реках Карелии из-за изменения климата.