В Карелии ликвидировали подпольную нарколабораторию

Сотрудники УФСБ Карелии пресекли в Сегежском округе деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

Лабораторию организовал житель Ленинградской области, который действовал по указаниям неустановленных членов организованной группы.

Мужчина производил наркотики в хозяйственной постройке на дачном участке. Он планировал расфасовать вещества для последующей продажи через тайники-закладки.

Силовики задержали подозреваемого с поличным во время изготовления очередной партии наркотиков. В лаборатории изъяли около килограмма мефедрона, прекурсоры наркотических средств, лабораторную посуду и оборудование, химические вещества, весы и упаковочные материалы. В телефонах задержанного нашли информацию, подтверждающую его причастность к серийному производству и сбыту наркотиков.

В отношении мужчины возбудили три уголовных дела о производстве наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, а также о покушении на их сбыт в составе организованной группы.

