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В Карелии любитель игр доверился коллеге и лишился игровой приставки

Новости. Криминал
15:22, 19 Сентября 2020
фото: pixabay.com / StockSnap
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Житель Карелии захотел продать приставку, однако был обманут потенциальным покупателем.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 30-летний горожанин. Он заявил о мошенничестве со стороны коллеги и оценил ущерб в 13 тыс. рублей, сообщает МВД по Карелии.

Коллега попросил у потерпевшего игровую приставку на время: присмотреться к ней, чтобы потом, может быть, купить. Через некоторое время потенциальный покупатель сообщил, что сделка состоится, но заплатит он позднее.

Однако в оговоренные сроки деньги так и не были переданы петрозаводчанину. Прождав пару месяцев, хозяин приставки понял, что ничего не получит, и обратился в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 23-летний подозреваемый. Он сознался в содеянном и рассказал полицейским, что сбыл приставку в магазин. Незаконно вырученные 5 тыс. рублей он потратил на личные нужды.

По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный "жаворонок" продала чужой телефон за пачку сигарет и три бутылки водки.

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