В Карелии любитель курительных смесей отправится в колонию на 3,5 года

В Костомукше 28-летний мужчина осужден за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Костомукши поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, который хранил у себя дома курительные смеси. Осужденный был задержан полицейскими 11 февраля этого года, когда выходил из дома. При личном досмотре наркотиков у него не нашли, но во время обыска квартиры обнаружили 104 грамма синтетического наркотического средства - курительной смеси.

В отношении костомукшанина было возбуждено уголовное дело. Он был взят под стражу.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и по предложению прокурора назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, в Костомукше полиция задержала приехавшего к родственникам из другой страны мужчину, хранившего на съемной квартире наркотики.