В Карелии любитель подраться во время пьяных застолий ответит в суде за избиение и убийство

В Сортавале будут судить мужчину, обвиняемого в причинение средней тяжести вреда здоровью пенсионера и убийстве приятеля.

По информации Следкома Карелии, в сентябре 49-летний житель Сортавалы, используя свое превосходство в возрасте и физической силе, избил 61 — летнего мужчину, с которым распивал спиртные напитки. С травмами и переломами ребер пенсионер попал в больницу.

Через две недели обвиняемый устроил застолье с другим знакомым. Во время распития спиртных напитков он стал вести себя агрессивно, напал на мужчину и жестоко избил. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

По ходатайству следователя обвиняемый был взят под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, проведены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели. Уголовное дело готово к направлению в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, суд рассмотрит дело о стрельбе и угрозах убийством во время пьянки на берегу Сямозеро в Карелии.