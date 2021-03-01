Суд в Карелии лишил прав любителя выпить за рулем

Суд наказал жителя Пудожского района, дважды попавшегося за рулем в пьяном виде.

Пудожский районный суд вынес приговор местному жителю, который, имея судимость за управление автомобилем в сотоянии алкогольного опьянения, но вновь сел пьяным за руль.

Подсудимый признал свою вину.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 220 часов, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.