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Суд в Карелии лишил прав любителя выпить за рулем

Новости. Криминал
10:02, 02 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев
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Суд наказал жителя Пудожского района, дважды попавшегося за рулем в пьяном виде.

Пудожский районный суд вынес приговор местному жителю, который, имея судимость за управление автомобилем в сотоянии алкогольного опьянения, но вновь сел пьяным за руль.

Подсудимый признал свою вину.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 220 часов, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

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asusls
2021-03-02 10:05:31
Зачем нам об этом знать?
кир
2021-03-02 10:28:52
asusls, бессмысленная угроза в отношении неопределённого круга лиц.
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