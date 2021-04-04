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В Карелии любители халявной выпивки и закуски потревожили росгвардейцев трижды за сутки

Новости. Общество
18:00, 05 Апреля 2021
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив
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Посетители магазинов на севере Карелии пытались пронести мимо кассы товары и были задержаны росгвардейцами.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, днем в пятницу, 2 апреля, в Сегеже сработала тревожная сигнализация сетевого магазина в центре города. Росгвардейцами был задержан 50-летний мужчина за попытку украсть товар.

Сотрудниками Кемского отдела вневедомственной охраны в этот же день задержаны два нарушителя. В Кеми и Беломорске посетители магазинов пытались похитить товары, но были остановлены работниками торговых заведений и переданы сотрудникам Росгвардии. Один из злоумышленников хотел незаметно вынести спиртное.

Всех задержанных доставили в полицию – их ждет административное наказание.

Ранее росгвардейцы пресекли драку в детском отделении больницы в Карелии.

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