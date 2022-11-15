В Карелии любителя пьяной езды отправили в колонию-поселение на 10 месяцев

Лишенный водительских прав петрозаводчанин вновь сел за руль пьяным и получил вместо условного срока 10 месяцев колонии.

По сообщению прокуратуры Карелии, 41-летний житель Петрозаводска имел судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но вечером 31 мая он вновь совершил поездку на автомобиле в нетрезвом виде из поселка Шуя до села Янишполе. Там его остановили сотрудники ДПС и отстранили от дальнейшего управления транспортным средством.

По результатам освидетельствования концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 1,62 миллиграмма на 1 литр при допустимой норме 0,16 миллиграмма.

Суд отменил любителю пьяной езды условное осуждение по предыдущему приговору и назначил окончательное наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, петрозаводчанин лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в 2022 году на дорогах республики дорожные полицейские отстранили от управления 2 150 нетрезвых водителей, 400 из которых отказались проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.