В Карелии лоб в лоб сошлись российский и японский внедорожники (ФОТО)

Травмы получили пассажиры лишь одного из автомобилей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 29 июня, приблизительно в 10.00 на 116 километре автодороги «Муезерский — Гимолы — Поросозеро» столкнулись автомобили Jeep Grand и UAZ.

В результате ДТП были травмированы 44 и 53–летние пассажиры UAZ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Также 29 июня столкновение двух автомобилей произошло в поселке Шуя недалеко от Петрозаводска.