В Карелии лоси стали чаще выходить на дороги

Минприроды просит водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, поскольку летом случаи выхода лосей на проезжую часть учащаются.

Лоси выходят на дорогу, спасаясь от жалящего гнуса. При этом выход лосей на трассы может привести к большому количеству дорожно-транспортных происшествий. Об этом информирует Минприроды Карелии.

Животное находит спасение от назойливых насекомых вдоль дорог, особенно вблизи федеральных трасс. Вдоль дорог федерального значения есть широкая полоса отвода, очищенная от кустарников и высоких деревьев. Лоси выходят на открытое пространство, на котором, как правило, больше ощущаются порывы ветра, соответственно, гнуса там меньше.

Минприроды напоминает водителям о необходимости быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Следует быть особенно бдительными в утренние и вечерние часы — именно в это время лоси выходят на поиски пищи.

В Минприроды Карелии действует горячая линия по вопросам выхода диких животных +7 (921) 222-05-25.