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Новости. Общество
10:21, 28 Февраля 2018

В Карелии ловят снегоходы без техосмотра и их водителей без удостоверений тракториста

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С 19 февраля по 19 марта Инспекция гостехнадзора Минсельхоза Карелии проводит профилактическую операцию "Снегоход".

Инспекторы проконтролируют техническое состояние внедорожных мотосредств (снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы) на предмет их безопасности для жизни, здоровья людей, безопасности движения, охраны окружающей среды, а также проверят, как устраняются нарушения требований Правил государственной регистрации внедорожных мотосредств, и найдут тех, кто уклоняется от прохождения ежегодного технического осмотра.

Начальник Инспекции гостехнадзора Алексей Сальников пояснил, что эксплуатация внедорожной техники без удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории "А1", а также не зарегистрированной в установленном порядке и не прошедшей технический осмотр, запрещена. Контроль и надзор за эксплуатацией снегоходов инспекторами гостехнадзора будет осуществляться на водоемах, туристических базах и в местах отдыха граждан.

Инспекторы гостехнадзора в ходе операции разъясняют владельцам порядок регистрации внедорожной техники и получения удостоверения на право управления.

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