В Карелии магазинные воры пытались похитить бутылку спиртного и форель

Сотрудники Росгвардии задержали двух нарушителей, попавшихся на хищении товаров из магазинов Карелии.

Утром 3 февраля сотрудники магазина на Выборгском шоссе в Сортавале нажали тревожную кнопку, заметив мужчину, ранее похитившего товар из торгового заведения. Об этом сообщает Росгвардия. Администратор пояснила группе задержания, что неизвестный гражданин, находившийся в помещении магазина, днем ранее незаметно пронес мимо кассы бутылку крепкого спиртного. Похищенное мужчина спрятал под куртку и сбежал. Вернувшийся на место происшествия нарушитель не смог остаться незамеченным. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, которым оказался 34-летний местный житель, и передали его в полицию.

Еще один инцидент был зарегистрирован в этот же день в Петрозаводске — из магазина, специализирующегося на продаже рыбных деликатесов, была похищена форель. Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, прибыв на место, выяснили, что неизвестный взял с прилавка рыбу, положил ее в пакет и пытался без оплаты вынести из торгового заведения. Нарушителя остановили на выходе. Росгвардейцы задержали 53-летнего гражданина и доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что обладатель краденого спиртного позарился на куртки в магазине Петрозаводска и был пойман с поличным.