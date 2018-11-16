В Карелии малообеспеченным семьям выплатят компенсации на приобретение цифрового телеоборудования

Льготники республики смогут рассчитывать на компенсационную выплату, которую можно потратить на приобретение спутникового приемного телевизионного оборудования.

Депутаты карельского парламента проголосовали на вчерашнем заседании ЗС за выделение средств из бюджета республики на выплату компенсаций на приобретение спутникового приемного телевизионного оборудования отдельным категориям населения. Таким образом парламентарии поддержали предложение главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Необходимо обеспечить равный доступ к трансляции общероссийских обязательных теле- и радиоканалов тем, кто проживает за пределами зоны охвата цифровым эфирным телерадиовещанием", - написал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте", комментируя свою инициативу.

Малообеспеченным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам из числа тех, кто оказывается вне зоны охвата, теперь запланирована выплата компенсации на приобретение и установку спутникового приемного телевизионного оборудования. Выплату получат более 1200 человек. Всего на эти цели в бюджете республики предусмотрено 7,5 миллионов рублей, отметил Парфенчиков.

В минувший четверг глава правительства РФ Дмитрий Медведев объявил о поэтапном отключении аналогового телевещания. Как сообщает РБК, на заседании правительства РФ Медведев заявил о том, что переход на цифровой формат (телевещания) начнется с февраля следующего года и продлится полгода.

"Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объеме, в тестовом режиме", - сказал глава правительства.

Изначально планировалось, что аналоговый сигнал будет отключен по всей стране в середине января. Однако в последние месяцы в целесообразности такого решения появились сомнения. Как сообщал РБК, по экспертным оценкам, представленным в Минпромторг, от 13,5 до 30,6% всех используемых в стране телевизоров способны принимать только аналоговый сигнал. Во ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (обеспечивает техническое распространение и аналогового, и цифрового телесигнала) признавали, что к переходу на "цифру" готово 82% домохозяйств. Оставшимся 18% необходимо будет приобрести либо новый телевизор, либо специальную цифровую приставку стоимостью 0,8–2 тысяч рублей, пишет РБК.