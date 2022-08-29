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В Карелии мастер, чинивший провода телефонной связи, упал вместе со столбом на дорогу

Новости. Общество
15:19, 01 Сентября 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Госинспекция труда установила причины несчастного случая с работником Карельского филиала ПАО «Ростелеком».

Несчастный случай с мастером по обслуживанию абонентов Карельского филиала ПАО «Ростелеком» произошел 15 августа. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда в Республике Карелия.

В этот день бригада «Ростелекома» выехала на устранение повреждения телефонной линии связи. Проведя диагностику линии было установлено, что неисправность находится в соединении проводов, которые расположены на опоре. Мастер по обслуживанию абонентов, надев монтерские когти, страховочную систему, каску и взяв сумку с инструментами, поднялся на опору. Начав работу, он почувствовал, что столб стал пошатываться. Мужчина сразу стал спускать вниз. Во время спуска опора надломилась в основании и вместе с работником упала на асфальтированную дорогу. При падении мастер получил травму, которая была квалифицирована как тяжелая.

По сообщению Госинспекции труда, основной причиной произошедшего явилась неудовлетворительная организация проведения работ. Комиссия квалифицировала несчастный случай, как связанный с производством.

Также, в ходе расследования были выявлены иные нарушения трудового законодательства.

Государственной инспекцией труда решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Материалы расследования будут направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее комиссия выяснила причину смерти водителя, умершего на работе в Карелии.

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