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В Карелии мастер дорожной фирмы похитил старый асфальт

Новости. Криминал
09:25, 12 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Калевальском районе завершено расследование уголовного дела по факту растраты имущества должностным лицом: предметом хищения стала асфальтобетонная крошка

Директор коммерческого предприятия по ремонту дорог сообщил, что один из его подчиненных, используя свое служебное положение, совершил хищение вверенного ему имущества, сообщает МВД по Карелии.Информация о преступлении поступила в калевальскую полицию в середине июня. 

В ходе следствия установлено, что 25-летний обвиняемый трудился в должности дорожного мастера. Вместе со своей бригадой он выполнял работы по ремонту участка автомобильной дороги в поселке Калевала.

В ходе фрезеровки дорожного полотна рабочими был получен фрезерованный асфальтобетонный материал, который следовало вывезти на завод для дальнейшего использования. В нарушение инструкции мастер принял решение продать его жителям поселка. При этом для доставки материала покупателям использовались два грузовика, находящиеся в собственности организации.

Всего под руководством обвиняемого водители выгрузили семь самосвалов по частным адресам. Стоимость 25 тонн материала с доставкой до дома составляла 7 тыс. рублей.В результате хищения имущества организации был причинен ущерб в размере 35 тыс. рублей. Обвиняемый его возместил и полностью признал свою вину. Он сообщил, что хотел подзаработать, а также помочь местным жителям с обустройством парковок.

В настоящее время обвинительное заключение вместе с уголовным делом направлено в прокуратуру Калевальского района, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что жители села в Карелии обустроили дорожку на стадионе, раскидав вручную 25 тонн асфальтовой крошки.

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