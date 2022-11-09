В Карелии мастер заплатил проверяющему, чтобы скрыть нарушения техники безопасности

В Сегеже завершилось расследование дела о коммерческом подкупе, сообщили в Следкоме республики.

Мастер строительных и монтажных работа из Сегежи, отвечающий за соблюдение производственной безопасности, узнал, что сотрудник заказчика нашел в его действиях нарушение правил охраны труда и подготовил штрафные санкции. Чтобы скрыть нарушение от руководства, мужчина передал проверяющему 30 тысяч рублей, чтобы тот уничтожил акт проверки.

После совместной проверки следователей и сотрудников ФСБ, мужчину задержали. На допросе у следователя он признал вину. Уголовное дело направят в суд.