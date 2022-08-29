В Карелии мать двоих детей умерла после отравления поддельным коньяком

В Кондопожском районе в суд направлено уголовное дело о сбыте алкоголя, после употребления которого умерла женщина.

Прокурор Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Кондопоги, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека). Об этом информирует прокуратура Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в июле прошлого года приобретал у неустановленных лиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Он перевозил ее в Кондопогу для продажи под видом коньяка.

После употребления этой жидкости, содержащей метиловый спирт, была госпитализирована 38-летняя жительница Кондопожского района. Затем женщина скончалась от отравления. У нее остались двое несовершеннолетних детей.

За совершение этого преступления закон предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено в Кондопожский суд.

Ранее сообщалось, что жительница Петрозаводска погибла, а ее дочь ослепла после отравления алкоголем.