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В Карелии мать двоих детей умерла после отравления поддельным коньяком

Новости. Происшествия
09:25, 03 Сентября 2022
фото: © Зураб Джавахадзе / ТАСС, архив

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В Кондопожском районе в суд направлено уголовное дело о сбыте алкоголя, после употребления которого умерла женщина.

Прокурор Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Кондопоги, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека). Об этом информирует прокуратура Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в июле прошлого года приобретал у неустановленных лиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Он перевозил ее в Кондопогу для продажи под видом коньяка.

После употребления этой жидкости, содержащей метиловый спирт, была госпитализирована 38-летняя жительница Кондопожского района. Затем женщина скончалась от отравления. У нее остались двое несовершеннолетних детей.

За совершение этого преступления закон предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено в Кондопожский суд.

Ранее сообщалось, что жительница Петрозаводска погибла, а ее дочь ослепла после отравления алкоголем.

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