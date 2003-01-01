Реклама на сайте
Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Тема недели
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
Кинотетрис
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
В Карелии мать и дочь стали жертвами и пособницами мошенников
Сегодня 10:00 Общество
Полиция предупреждает о новом способе обмана, когда мошенники сначала обирают пожилых людей, а затем заставляют их самих участвовать в преступлениях.

фото: © Столица на Онего/Людмила Корвякова

 В МВД Карелии рассказали про новую схему мошенничества, по которой уже обманули нескольких жителей республики. Теперь мошенники обманывают людей дважды — забирают деньги и убеждают выполнять их поручения. 

Один такой случай произошел на днях в Сегеже. Неизвестные обманули двух пожилых женщин и сделали их соучастницами мошенничества. Сначала аферисты позвонили 75-летней жительнице Сегежи. Они представились сотрудниками телефонной компании и сказали, что будут менять ей номер. Для оформления документов они попросили паспортные данные и номер ветеранского удостоверения.

Когда женщина сообщила эти сведения, ей перезвонили другие люди. Они сказали, что ее данные украли мошенники, которые якобы собираются перевести крупные суммы на незаконные цели. Чтобы «спасти» деньги, пенсионерке предложили «задекларировать» их, передав специальному курьеру. Женщина поверила и отдала 501 500 рублей двум женщинам, которые пришли к ней домой.

Полиция быстро вычислила «курьеров». Ими оказались две местные жительницы — 76-летняя женщина и ее 54-летняя дочь. Как выяснилось, они сами сначала стали жертвами аналогичного обмана. Пожилую женщину также убедили передать сбережения мошенникам — она лишилась 605 000 рублей. Затем преступники уговорили обеих помочь другим «жертвам мошенников», которые оказались в подобной ситуации.

Мать и дочь должны были перевести полученные деньги на счета мошенников, но не успели этого сделать. Средства 75-летней пенсионерки не попали к преступникам. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. 

Напомним, ранее по той же схеме обманули пожилых петрозаводчанок. Под давлением мошенников курьером стала 90-летняя женщина. 

