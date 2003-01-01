В Карелии мать погибшего бойца перевела мошенникам 5,5 млн рублей

Преступники действовали по новой схеме — теперь они представляются еще и сотрудниками Минобороны.
В Костомукше местная жительница стала жертвой мошенников и потеряла 5,5 миллионов рублей. Подробности рассказали в МВД Карелии.
Злоумышленники позвонили женщине, недавно потерявшей сына, и сообщили, что бойцу посмертно присвоили «Орден Мужества» с выплатой 2 миллионов рублей. Они попросили паспортные данные для оформления документов.
Затем пенсионерке позвонила лжесотрудница «Госуслуг» и сообщила, что ее данные украли мошенники. К «расследованию» подключился «старший следователь», который назвал женщину подозреваемой в пособничестве преступникам.
Под предлогом «защиты денег» мошенники заставили пенсионерку снять все свои сбережения — 4,6 миллиона рублей, а затем перевести их на «безопасные счета» через банкомат. На следующий день она перевела еще 900 тысяч рублей. Общий ущерб составил 5,5 миллионов рублей.
Когда женщина сама начала звонить «следователю», ей сообщили, что на ее имя пытаются оформить новый кредит, и потребовали еще такую же сумму. Только тогда подруга убедила пенсионерку обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.