В Карелии женщина смогла вернуть подаренную сыну квартиру

В Олонецком районе женщина через суд смогла отменить договор дарения квартиры после смерти сына.

Как рассказали в пресс-службе судов, ранее женщина подарила своему сыну квартиру, составив договор дарения. В документе она отдельно указала, что, если ее сын умрет раньше, чем она, она сможет право на квартиру вернуть себе.

Молодой человек умер спустя какое-то время, и женщина обратилась в Управление Росреестра с заявлением об отмене договора дарения. В ведомстве ей сообщили, что это невозможно. Оказалось, что судебный пристав-исполнитель установил запрет на регистрационные действия в отношении подаренной квартиры.

Женщина обратилась в суд с просьбой отменить запрет на основании того самого пункта об отмене дарения в случае смерти сына.

Суд отметил, что по закону даритель может отменить сделку, если в документе был предусмотрен этот пункт. Для этого нет необходимости в судебном решении, достаточно подтверждения факта смерти сына.

Суд требования заявительницы удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.