В Карелии маткапитал получили более 10 тысяч семей

Замминистра соцзащиты республики Алексей Детков рассказал о том, как реализуют программу в регионе.

Более 10 тысяч карельских семей получили региональный материнский семейный капитал, сообщили в паблике республиканского Минсоцзащиты.



На заседании комитета по здравоохранению и социальной политике в Заксобрании Карелии 7 ноября рассмотрели вопрос предоставления регионального материнского семейного капитала.



Замминистра соцзащиты Карелии Алексей Детков рассказал о том, как в республике реализуют программу предоставления материнского капитала, которая действует в целях поддержки многодетных семей, защиты материнства и детства с 2012 года.



«Всего с начала реализации программы средства регионального материнского капитала предоставлены 10 903 семьям на сумму более 650 млн рублей», — подчеркнул Детков.



Поддержку предоставляют семьям в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны.



Размер маткапитала составляет 105 500 рублей.

Как отметили в источнике, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату за присмотр и уход за ребенком, осваивающим программы дошкольного образования, приобретение пассажирского автомобиля и/или сельскохозяйственной техники, обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, оплату газификации жилья. Кроме того, с июня этого года появилась возможность направить средства на ремонт жилья.