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В Карелии медик рассказал, как прервать цепочку заболеваемости коронавирусом (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:37, 10 Декабря 2021
фото: Михаил Охлопков / ВК / скриншот видео

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Руководитель Центра «Резерв» Григорий Кокорин считает, что путем вакцинации можно победить пандемию коронавируса.

Жители региона могут оказать помощь в борьбе с ковидом, пройдя вакцинацию и ревакцинацию. Об этом заявил руководитель Центра «Резерв» Григорий Кокорин. Видео его выступления опубликовано на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

«Ситуация с заболеваемостью ковид, к сожалению, остается напряженной. Только совместными усилиями мы можем прервать эту злополучную цепочку. Чем вы можете помочь в данной ситуации? Ответ очевиден: нужно пройти вакцинацию и ревакцинацию. Все необходимое для этого есть. Кабинеты и пункты вакцинации работают в совершенно доступном режиме. Продолжают свою работу мобильные выездные бригады в районах республики. Нам нужно остановить эту болезнь. Необходимо обратить внимание на себя, на своих близких и тем самым мы спасем сотни и тысячи жизней. Найдите время для того, чтобы совершить этот достойный поступок. Пройдите вакцинацию и те, кто ее уже прошел, в обязательном порядке ревакцинируйтесь», — заявил  Григорий Кокорин

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2021-12-10 09:59:46
Вакцинироваться надо, наверно.
Но введение куар-кодов это карательная мера !
Скажите почему Москва скинула принятие решений по кодам на регионы, что бы потом развести руками.
Информация о том, что только непривитые разносят вирус является не до конца правдивой, разносят вирус все, в том числе и привитые.
При обычном гриппе также болеет много людей, умирают от различных осложнений, классы в школах и группы в детских садах массово уходят на карантины - но прививка от гриппа добровольная. Почему ?

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