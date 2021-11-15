В Карелии медик рассказал, как прервать цепочку заболеваемости коронавирусом (ВИДЕО)

Руководитель Центра «Резерв» Григорий Кокорин считает, что путем вакцинации можно победить пандемию коронавируса.

Жители региона могут оказать помощь в борьбе с ковидом, пройдя вакцинацию и ревакцинацию. Об этом заявил руководитель Центра «Резерв» Григорий Кокорин. Видео его выступления опубликовано на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

«Ситуация с заболеваемостью ковид, к сожалению, остается напряженной. Только совместными усилиями мы можем прервать эту злополучную цепочку. Чем вы можете помочь в данной ситуации? Ответ очевиден: нужно пройти вакцинацию и ревакцинацию. Все необходимое для этого есть. Кабинеты и пункты вакцинации работают в совершенно доступном режиме. Продолжают свою работу мобильные выездные бригады в районах республики. Нам нужно остановить эту болезнь. Необходимо обратить внимание на себя, на своих близких и тем самым мы спасем сотни и тысячи жизней. Найдите время для того, чтобы совершить этот достойный поступок. Пройдите вакцинацию и те, кто ее уже прошел, в обязательном порядке ревакцинируйтесь», — заявил Григорий Кокорин