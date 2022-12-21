В Карелии медики из Беломорска пришли на помощь коллегам из Кеми (ВИДЕО)

Бригада медиков из Беломорской ЦРБ помогла вакцинировать жителей Кеми.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что медики выручают друг друга.

Так, бригада медиков из Беломорской ЦРБ пришла на помощь коллегам из Кемской ЦРБ.

«Вчера, 21 декабря, вакцинировали жителей Кеми, сегодня — Рабочеостровска», — написал Михаил Охлопков.

Ранее министр здравоохранения сообщал, что грипп и ковид пока не отступают.

По данным Управления Роспотребнадзора Карелии, с 12 по 19 декабря число заболевших новой коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 27,8% во всех возрастных группах, кроме детей до 6 лет.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 100,3%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 38,3%. При этом в Карелии циркулируют аденовирусы, сезонный коронавирус, вирусы гриппа А (H1N1) и гриппа В.

«Меры профилактики респираторных заболеваний хорошо известны и просты в применении: носить маску в многолюдных местах, вакцинироваться, так как вакцина содержит все известные штаммы гриппа, в том числе свиного, а также при первых симптомах заболевания оставаться дома, не отправлять детей в школу», - отметил Охлопков.