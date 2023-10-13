В Карелии меняется расписание автобусного рейса в Прионежском районе

Пассажиров, отправляющихся в Петрозаводск, предупредили об изменении времени отправления.

С 22 октября в Карелии поменяется расписание маршрута № 613К «Каскесручей — Петрозаводск через Кварцитный» в Прионежском районе. Об этом сообщили в официальном паблике ГУП РК «Карелавтотранс».

Так, в субботу автобус будет отправляться из Каскесручья в 7.00 вместо 6.30, как было ранее, а в воскресенье — в 9.00 вместо 10.00.

Напомним, с 1 октября увеличилась стоимость проезда в автобусах по маршрутам из Петрозаводска.