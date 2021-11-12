В Карелии местами похолодает до -13 градусов

Синоптики ожидают снег, метель и похолодание на территории республики в понедельник, 22 ноября.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики 22 ноября ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов небольшой, на востоке местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. В отдельных районах метель, низовая метель. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 15-18м/с.

Температура воздуха -4…-9, местами до -13 градусов в течение суток.