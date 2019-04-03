В Карелии мигранту-нарушителю запретили въезжать в Россию до 2027 года

В Петрозаводске подведены итоги первого этапа операции "Нелегальный мигрант", сообщили в МВД Карелии.

В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, каналов незаконной миграции на территории Петрозаводска с 25 по 29 марта проводилось целевое оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегальный мигрант".

Были проверены три десятка мест проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, 5 работодателей, а также объекты, где используется труд иностранных работников.

Выявлены 12 нарушений миграционного законодательства: за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории РФ к административной ответственности привлечены 4 человека, за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы – 7 человек.

К примеру, гражданин западной республики, участницы СНГ, был задержан сотрудниками полиции Петрозаводска совместно с пограничным управлением 25 марта в карельской столице.

В августе 2017 года он уже привлекался за нарушение миграционного законодательства и Костомукшским городским судом признан виновным. В соответствии с действующим законодательством было принято решение о запрете ему въезда на территорию России до 2027 года. Но, несмотря на действующий запрет, данный гражданин вновь въехал в Россию.

Постановлением Петрозаводского городского суда задержанный признан виновным в совершении административного правонарушения. Принято решение о наложении административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. В настоящее время гражданин помещен в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Карелия.

А 29 марта участковым уполномоченным полиции Петрозаводска был установлен гражданин иной среднеазиатской республики, который не имел паспорта. Постановлением Петрозаводского городского суда он признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей без административного выдворения за пределы Российской Федерации.