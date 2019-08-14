В Карелии миграционная убыль населения сократилась в 37 раз

Миграционная убыль населения Карелии в первом полугодии 2019 года составила всего 14 человек – в 37 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составил 528 человек.

Общие итоги миграции населения Карелии за январь-июнь опубликовал Карелиястат.

Показатель миграционной убыли рассчитывался как превышение числа выбывших из Карелии над количеством прибывших в республику.

В первом полугодии из Карелии уехали 9705 человек, а прибыли 9691.

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