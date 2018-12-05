В Карелии модернизируют Беломорканал

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Правительство Карелии предлагает для реализации федерального проекта создания опорных Арктических зон провести модернизацию Беломорско-Балтийского канала – власти республики считают это необходимым условием развития бизнеса на северных территориях.
Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению министр экономического развития Павел Буренков.
По словам Буренкова, Беломорканал – одна из главных транспортных артерий, связывающих опорную Арктическую зону с остальной частью России. Модернизация ББК, по мнению властей Карелии, необходима для создания на севере благоприятного инвестиционного климата.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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